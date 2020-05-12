ملتقى «مجلس دبي» يحث الرياضيّات على مواصلة التدريب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظم مجلس دبي الرياضي، أول من أمس، الملتقى الافتراضي للاعبات أندية دبي، الذي التقت فيه لجنة المرأة والرياضة بالمجلس مع أكثر من 40 رياضية من أندية دبي، وحمل اللقاء عنوان «صحتك ولياقتك في ظل كوفيد 19»، واستعرضت لجنة المرأة والرياضة مع لاعبات أندية دبي الوضع الحالي لرياضة المرأة، وذلك بمشاركة الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، وروضة المحرزي رئيسة لجنة المرأة والرياضة بالمجلس، وفوزية فريدون مديرة اللجنة، وأعضاء اللجنة، ودكتورة دانة الحموي الطبيبة وأخصائية التغذية السريرية، وأدار اللقاء الإعلامية والكاتبة الرياضية فرح سالم.

حرص ومتابعة

وقدمت الشيخة شمسة الشكر إلى مجلس دبي الرياضي لحرصه ومتابعته لصحة ولياقة لاعباتنا، من خلال التواصل الدائم معهن، والاطمئنان على صحتهن، وشكرت لجنة المرأة على تنظيم هذا اللقاء، وقالت: «خلال هذه المرحلة الصعبة، التي يمر بها العالم يجب أن تتوحد جهودنا، وأن نتقيد بتعليمات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، وأن نشجع بناتنا على ممارسة الرياضة من المنزل، وكانت أنديتنا لها السبق في اتخاذ القرار بوقف النشاط، كما فعل اتحاد الطائرة الشيء ذاته في الوقت نفسه»، وأضافت الشيخة شمسة: «إن ممارسة الرياضة باستمرار مهمة جداً حتى لو بمعدل أقل من السابق خصوصاً خلال هذه المرحلة حتى لا تفقد اللاعبات لياقتهن، ونحن نعمل على وضع خطة للاستعداد لرجوع النشاط في الوقت الذي تحدده قيادتنا الرشيدة، وسنقوم باتخاذ كل الاحتياطات، والإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة، لضمان سلامة اللاعبات في حال عودة النشاط، ويجب أن يتم التعقيم الشامل في الأندية، ووضع بوابات تعقيم ذاتي في مداخل الأندية، لكن خلال الوقت الحالية أدعو جميع اللاعبات بالالتزام بالتوجيهات، التي توصي بها الحكومة والبقاء في المنزل».

وبدورها، قالت روضة المحرزي: «اجتمعنا لنواصل معاً التحدي، ونستكمل مسيرة الإنجازات ونتجاوز سوياً الجائحة، من خلال المحافظة على استمرارية نشاطنا الرياضي، وفي الوقت ذاته نحقق التباعد الاجتماعي، للحفاظ على صحتنا ولياقتنا، ونؤكد أهمية الدعم الذي تقدمه الأندية للاعبات للمحافظة على لياقتهن في المنزل،

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