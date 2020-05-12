«الرياضات الإلكترونية» تنظم أولى بطولاتها الرمضانية

المصدر: ( دبي - البيان الرياضي)

أعلنت جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، عن تنظيم بطولتها الرمضانية الأولى في أربعة ألعاب (تيكن- القبضة الحديدية) و(ببجي- ساحات المعارك) و(ستريت فايتر- قتال الشوارع ) و(فيفا- كرة القدم الإلكترونية) عن بُعد، بتوجيهات من الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبالتعاون مع شركة «أُو يو جيمينج» وشركة «ڤي سلاش» المتخصصة في تنظيم بطولات الرياضات الإلكترونية، ورصدت اللجنة المنظمة جوائز نقدية للفائزين الأوائل في هذه المنافسات، وأكد المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام للجمعية أن البطولة تأتي دعماً لحملة (خلك في البيت)، للتوعية بأهمية البقاء في المنزل، وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس «كورونا»، وأضاف أن الرياضات الإلكترونية باتت الملجأ الوحيد لكل فئات المجتمع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز