«الإمارات للمبارزة» يفعّل الشراكة مع تيما الدولية

المصدر: (دبي - وام)

أعلن اتحاد الإمارات للمبارزة برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، تفعيل اتفاقية التعاون والشراكة مع شركة تيما الدولية، من خلال رعاية الشركة للاعب الصاعد عبدالله أهلي من مركز دبي للمبارزة، واللاعبة الصاعدة عائشة عبيد لاعبة نادي شباب الأهلي، من خلال تحمل نفقات برامج التدريب المتطورة، والمعسكرات الداخلية والخارجية، والمشاركات في البطولات الدولية وكافة أنواع الدعم اللوجيستي، مدة 4 سنوات بهدف دفع مسيرة عبدالله وعائشة للوصول إلى المعدلات الدولية والمساهمة في قيادتهما إلى منصات التتويج لتحقيق الإنجازات. .

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