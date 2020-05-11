«دبي البحري» يهنئ « البيان »

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

قدم مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التهنئة إلى أسرة «البيان»، بمناسبة ذكرى صدورها الأربعين، وأعرب أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة النادي نيابة عن إخوانه في مجلس الإدارة وجميع الموظفين والعاملين في النادي، عن خالص امتنانه وشكره للمؤسسة الإعلامية الكبيرة، وتقديم أجمل التهاني بهذه المناسبة، وأكد أن «البيان» ومنذ انطلاقتها عام 1980، كانت عنواناً للتميز ومرآة واقعية تعكس الحقيقة، الأمر الذي جعلها تمضي بثبات وتنقل نبض الشارع في الإمارات، وأضاف بن مسحار أن الصحيفة وضعت بصمتها المتميزة في كافة المجالات وخدمت كل قطاعات المجتمع في الدولة وسلطت الضوء على العديد من القضايا، وأن «البيان» كان لها اهتمام بالرياضات البحرية وتطويرها، حيث رافقت، مسيرة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منذ تأسيسه عام 1988 كشريك إعلامي فعال، وسلطت الضوء على البطولات البحرية العالمية .

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