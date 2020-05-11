عبد العزيز النعيمي يرعى الدواثلون العائلي

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

تنظم جمعية الإمارات للترايثلون، سباق دواثلون الإمارات الافتراضي العائلي يوم الجمعة المقبل، برعاية ومشاركة الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان. وأعرب الشيخ عبد العزيز النعيمي عن إعجابه الشديد بالمبادرات، التي تطلقها جمعية الإمارات للترايثلون، وقال: «خلال الفترة الماضية أثناء توقف النشاط الرياضي، تابعت ما تقوم به الجمعية من أنشطة وسباقات عن بُعد، ولمست مدى الاستجابة الكبيرة من الرياضيين، وفئات المجتمع المختلفة للمشاركة في السباقات».

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