بحث تطوير الكرة الطائرة في آسيا

المصدر: (ريودي جانيرو - وام)

ناقش عدد من رؤساء اتحادات دول غرب آسيا للكرة الطائرة في اجتماع، أول من أمس، «عن بُعد» مع آري إي غراسا رئيس الاتحاد الدولي من مكتبه في ريو دي جانيرو، تطوير وتعزيز لعبة الكرة الطائرة في الصالات والكرة الشاطئية بالمنطقة.

وأكد إبراهيم عبدالملك عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة ورئيس منطقة غرب آسيا أن الاجتماع كان فرصة للاطلاع على التدابير التي اتخذها الاتحاد الدولي لحماية صحة وسلامة عائلة الكرة الطائرة حول العالم، كما تم استعراض أنشطة مركز تطوير الكرة الطائرة في البحرين، فضلا عن مناقشة ملف دعم التدريب المقدم كجزء من «مشروع نيكولاس».

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