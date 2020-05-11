«OSS» الجوجيتسو يحطّ الرحال في دبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يواصل فريق «OSS» التطوعي الذي تم إنشاؤه تحت مظلة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، مبادراته التطوعية، ووصل إلى إمارة دبي في محطته التالية بعد عدة جولات شملت أبوظبي والعين ورأس الخيمة، وثمنت الأسر المتعففة في دبي من مواطنين ومقيمين جهود الفريق من المتطوعين ومساهمتهم في توزيع وتوفير المئات من السلال الغذائية بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي.

ويتطلع فريق «OSS» إلى لعب دور رائد على الساحة التطوعية، والمساهمة في تعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ ثقافة العطاء والتكافل والتراحم داخل المجتمع، وأكدت أميرة المحرمي، مديرة فريق «OSS» أن العمل تحت مظلة اتحاد الجوجيتسو سيشكل قاعدة قوية للفريق خلال مسيرته التي يتطلع من خلالها إلى تبوء الريادة على ساحة التطوع المحلية، وقالت: يشعر جميع المتطوعون في الفريق بمدى أهمية الدور الذي يقومون به خلال الشهر الفضيل، لا سيما إدخال السرور والسعادة والبهجة إلى منازل الأسر المتعففة في ترجمة فعلية لتوجيهات القيادة الرشيدة ورسائل الاطمئنان التي تبعثها حول الدولة بصفتها واحة للأمن والأمان.

وأكدت المحرمي أن المبادرة التطوعية الأولى للفريق ستمهد الطريق أمام مبادرات تطوعية أخرى على مستوى الدولة ستسهم في توسيع نطاق أعمال الفريق لمختلف القطاعات وتوفير المتطوعين المتمرسين.

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