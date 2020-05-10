اتحاد الطاولة يؤكد عدم المغامرة بعودة النشاط

المصدر: وام

أكد حسن الزرعوني أمين السر العام باتحاد تنس الطاولة أن الاتحاد لن يغامر باتخاذ أي قرار باستئناف النشاط إلا بعد الرجوع للجهات المعنية ذات الاختصاص، وعلى ضوء ذلك فإن كل الاحتمالات تبقى واردة سواء فيما يخص موعد عودة النشاط أو فيما يخص استكمال باق البطولات قبل البدء في منافسات الموسم المقبل.

وقال الزرعوني - في تصريحاته لوكالة أنباء الإمارات" وام" - : لدينا تصورات ومواعيد مقترحة، سوف نناقشها في اجتماع المجلس المقبل، وكل هذه التصورات ستظل قائمة أمامنا ونحن نراقب الوضع العام في الدولة، ونتابع تطورات المشهد الذي كان سببا في إيقاف النشاط.

وأكد أن الأعمال الإدارية والفنية بالاتحاد تسير "عن بعد" على قدم وساق، مشيرا إلى أن البرامج والمشروعات لم تتوقف، ولكن تم تغيير آلية التعامل معها، بمعنى أن مجلس إدارة الاتحاد ولجانه على تواصل مستمر على مدار الساعة، كما أن المنتخبات تتدرب عن بعد أيضا تحت اشراف الجهاز الفني عبر البرامج والتطبيقات الذكية حتى تكون في أتم جاهزية عند عودة النشاط واستئناف المنافسات سواء في المسابقات المحلية المتمثلة في الأدوار النهائية للدوري والكأس، او في المشاركات الخارجية للمنتخبات.

وقال : بالنسبة لارتباطاتنا كمجلس إدارة في المرحلة المقبلة هناك الاجتماع الدوري الشهري سيتم عقده قريبا عن بعد، لمناقشة آخر المستجدات، والاطلاع على جهود وتقارير اللجان، وبخلاف الاجتماع هناك اتصالات على مدار الساعة مع الأعضاء، ومع كل المعنيين والمهتمين باللعبة لمتابعة كل الملفات ولا سيما ملف استثمار النجاحات والإنجازات غير المسبوقة التي تحققت على مستوى بطولة غرب آسيا.

وعن المنتخبات ونشاطها قال: المنتخب الأول يتابع تدريباته المنزلية تحت اشراف المدرب الصيني شاون جي بشكل يومي، وبالنسبة للأشبال والبراعم فإن المدرب إسلام محمد يتابع تدريباته، كما أن شيماء عبد العزيز تتولى متابعة تدريبات منتخب السيدات والفتيات وتشرف على منتخب السيدات والفتيات المهندسة مجد البلوشي التي تقوم بدور عنصر الوصل بين الإدارة وبين المنتخب وجهازه الفني، ونحن نتلقى تقارير الأداء بشكل منتظم من أحمد البحر مدير المنتخبات ونطمئن على سير العمل بأفضل صورة وفقا للظروف المتاحة.

وبالنسبة للنشاط الدولي والبطولات القارية والعربية .. قال الزرعوني : كان من المقرر أن تقام بطولة آسيا بكوريا الجنوبية في نهاية شهر فبراير الماضي، ولكنها تأجلت، وكل أنشطة الاتحاد الآسيوي والاتحاد العربي تأجلت حتى اشعار آخر، ونحن على تواصل مع كل الجهات لمتابعة الموقف أولا بأول، وعند السماح من الجهات المختصة بالعودة للتدريبات سوف نمنح الفرق واللاعبين فترة إعداد كافية للدخول في أجواء المسابقات ورفع المستوى الفني من خلال التدريبات بالصالة.

وعن التجارب الناجحة في التدريبات المنزلية خلال المرحلة الراهنة ..أشار الزرعوني : في نادي الشارقة لدينا سعيد المسيبي لاعب تنس طاولة، ولديه ولدان من البراعم والاشبال يعشقون لعبة تنس الطاولة، وهم يمارسون رياضتهم المفضلة في المنزل بشكل يومي مع والدهم، ونتوقع لهم مستقبلا واعدا خاصة أن احد الأبناء الصغار حقق المركز الثاني في بطولة البراعم تحت 10 سنوات هذا الموسم، ونتمنى أن يتكرر هذا المشهد في اكثر من أسرة.

وعن البطولات المحلية التي تأجلت قال الزرعوني : ما زالت أمامنا الأدوار النهائية من بطولات الدوري والكأس للكبار، وبطولات المراحل السنية تحت 17 سنة، والبطولات الفردية في مراحل مختلفة، وبالنسبة لنا لم نلغ أي بطولة، وننتظر استئنافها عند تجاوز الأوضاع الراهنة وعودة النشاط، ولكن كما قلت تبقى كل الاحتمالات واردة لأننا لو تأخرنا سوف ندخل في الموسم المقبل بأجندته الحافلة بالبطولات، وكذلك لدينا روزنامة الاتحادات الإقليمية والقارية والعالمية التي سنضعها في الاعتبار عند وضع أي تصور لاستئناف النشاط.

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