توزيع المناصب الإدارية لأعضاء «ألعاب الشارقة»

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

عقدت إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة الرياضي، أول من أمس، اجتماعها الأول عن بُعد، برئاسة المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، وتم خلال الاجتماع توزيع المناصب الإدارية للأعضاء.

وناقش الاجتماع تدريبات فرق الألعاب الفردية عن بُعد، وتم توجيه الشكر لجميع اللاعبين لمواصلتهم التدريبات المنزلية، كما تمت الإشادة بالأجهزة الفنية والإدارية على متابعتهم للاعبين وحرص الفرق على الاستفادة من فترة الجلوس في المنزل، مشيداً بفكرة وجود تدريبات مشتركة مع منتخبات عالمية، والمحاضرات التوعوية، التي تمت مع أبرز اللاعبين العالميين.

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