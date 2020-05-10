«دبي الرياضي» ينظم ملتقى افتراضياً مع لاعبات الأندية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينظم مجلس دبي الرياضي في الساعة العاشرة مساء اليوم، الملتقى الافتراضي للاعبات أندية دبي، الذي تعقده لجنة المرأة والرياضة بالمجلس ويحمل عنوان «صحتك ولياقتك في ظل كوفيد 19».

وتستعرض لجنة المرأة والرياضة مع لاعبات أندية دبي، عبر برنامج الاتصال المباشر «زووم»، الوضع الحالي لرياضة المرأة، وسيكون الملتقى عبارة عن جلسة حوارية، يتم فيها تبادل الآراء والمقترحات لبحث سبل تخطي الظروف الحالية في ظل جائحة (كوفيد 19) فيروس «كورونا».

وستشارك في الملتقى دكتورة دانة الحموي الطبيبة وأخصائية تغذية السريرية، التي ستقدم نصائح للاعبات حول كيفية المحافظة على اللياقة البدنية، من خلال التغذية السليمة والابتعاد عن الأطعمة غير الصحية، كما ستتاح الفرصة للاعبات لطرح الأسئلة على أعضاء لجنة المرأة والرياضة ودكتورة دانة، وسيتم الإجابة عنها جميعاً.

أنشطة

وتعمل لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي على تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات، وتقدم العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في القطاع الرياضي سواء على مستوى التمكين والتطوير أو الممارسة وتحقيق الإنجازات، من خلال التمثيل المشرف في كل المحافل الدولية، حيث تقوم بتنظيم دوريات وبطولات على مستوى المدارس للفتيات، لأنهن يعتبرن قاعدة الهرم الرياضي، كما تقوم بتنظيم فعاليات خاصة بالمؤسسات والأندية وأخرى لكل النساء في المجتمع نقوم بتنظيمها في الحدائق العامة وفي الأندية المفتوحة، ذلك بالإضافة إلى دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، التي تعتبر من أكبر الأحداث الرياضية الخاصة بالنساء سواء في عدد الرياضات أو المشاركات، كما تشارك المرأة في كل الفعاليات والاحتفالات الخاصة باليوم العالمي للنشاط البدني، ودمج الرياضة النسائية في كل الأيام الاحتفالية العالمية مثل اليوم العالمي لمحاربة السكري، واليوم العالمي لمحاربة السرطان، من خلال تنظيم مسابقات في الجري والأنشطة البدنية..

استراتيجية

ويأتي الملتقى تحقيقاً للغاية الاستراتيجية السابعة لمجلس دبي الرياضي، التي تنص على بناء مجتمع رياضي متكامل، بهدف نشر ثقافة ممارسة النشاط البدني والرياضة لدى النساء .

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