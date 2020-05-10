منتخب الدراجات يستعد لعودة النشاط في أغسطس

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أكد عبدالناصر الشامسي الأمين العام رئيس لجنة المنتخبات باتحاد الدراجات في اجتماع عن بُعد مع لاعبي المنتخب الوطني للكبار عن طريق برنامج «زووم» أنه نظراً لتوقعات عودة النشاط مع شهر أغسطس على المستوى الدولي والقاري لذا سيتم وضع برنامج جديد للإستعداد للبطولات المقبلة وتقررتجهيز غرفة مزودة بكافة الأجهزة داخل مقر الاتحاد للتدريب اليومي بواقع لاعب أو لاعبين كل يوم . وأكد بدر ميرزا مدرب المنتخب أن الجهاز الفني ملتزم كافة الإجراءات الاحترازية وقال :نقوم بالتدريب اليومي مع اللاعبين عن طريق برنامج زووم للمحافظة على اللياقة .

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