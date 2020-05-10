سالم عبد الرحمن بطلاً لدولية الشطرنج «أون لاين»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

توج الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن، بطلاً للمرحلة الأولى من النسخة 25 لبطولة الشارقة الدولية للشطرنج، التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج عن بعد «أونلاين»، ضمن برنامج تشيس دوت كوم بمشاركة 152 لاعباً ولاعبة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبمتابعة من الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس النادي.

واحتل سالم عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة للشطرنج المركز الأول بـ 11.5 نقطة من 12 جولة، حيث فاز في 11 مباراة، وتعادل في مباراة واحدة مع لاعب الشارقة الدولي حمد عصام، وجاء الصربي ميلادينوفيتش في المركز الثاني بـ9.5 نقاط، والروسي قسطنطين ليندا في المركز الثالث بـ9 نقاط، والروماني فيوريل يوراديسكو في المركز الرابع بـ 9 نقاط، والكوبي ولتر ارينسيبيا في المركز الخامس بـ 9 نقاط، والهولندي ايفان سوكولوف في المركز السادس بـ9 نقاط أيضاً.

وأشرف على البطولة كل من الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي، والحكم الدولي فيصل محمد الحمادي، والدولي سعود محمد، والمدير التنفيذي للنادي رجائي السوسي، والأستاذ الدولي الكبير افستراتوس جريفاس والحكم الدولي أديب زهراوي ومارلون كونان.

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