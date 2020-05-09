اجتماع إدارة الاستثمار بنادي الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

عقدت إدارة الاستثمار والتطوير التجاري بنادي الشارقة الرياضي يوم أمس اجتماعها الأول عن بعد برئاسة إبراهيم الجروان، وحضور جميع أعضاء الإدارة، وأشاد الجروان باستمرار الأعضاء الذين تم اختيارهم مرة أخرى ضمن فريق العمل، وأوصى بضرورة بذل الجهود المضاعفة والتفاني في العمل لخدمة الكيان ورفع اسم الشارقة في جميع المناسبات.

كما تم خلال الاجتماع توزيع الحقائب الإدارية على الأعضاء، حيث أسندت حقيبة الشؤون المالية والإدارية لطارق آل صالح، وحقيبة التسويق والعلاقات الحكومية لمحمد إسحاق المازمي، فيما تولى د. ماجد الكعبي حقيبة الاستثمار، وتم خلال الاجتماع الاطلاع على آخر المستجدات في ملفات المشاريع الاستثمارية القائمة ومشاريع قيد الإنجاز لأصول النادي وملفات التسويق الرياضي، على أن تتم متابعة الأعمال بشكل يومي وموافاة الإدارة بالتقارير الدورية عن سير العمل.

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