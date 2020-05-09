«رياضتك أسلوب حياة» بدبا الحصن

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

أطلق مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدينة دبا الحصن مبادرة (اجعل من رياضتك أسلوب حياة) ضمن فعالياته لشهر رمضان المبارك بهدف تحفيز الجميع على استثمار أوقاتهم في ممارسة التمارين الرياضية حتى وإن كانوا في منازلهم.

وتتضمن الحصص التدريبية التي تبث على وائل التواصل الاجتماعي مساحة عددا من التمارين الرياضية التي بالإمكان تنفيذها من المنزل خلال الفترة الحالية والاستفادة من أوقات شهر رمضان الكريم في تنفيذ سلسلة من التمارين الرياضية التي تكسب أفراد المجتمع الصحة وتعمل على تقوية أجسادهم وتحقق لهم إيجابية منشودة.

وأشار محمد راشد رشود رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدينة دبا الحصن، إلى أهمية وقيمة المبادرة لما لها من عوائد في دعوة المجتمع لممارسة الرياضة من منازلهم،وبالتالي دعم المبادرة الوطنية خلك في البيت.

وأضاف رشود هذا البرنامج فرصة أمام أفراد المجتمع من مختلف الأعمار .

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