«السباحة» يتابع تدريبات المنتخبات عن بُعد

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

يتابع اتحاد السباحة تدريبات لاعبيه بالمنتخبات الوطنية عن بُعد، بقيادة فنية للمدربين، تحسباً لأي قرار خاص بعودة التدريبات في القريب العاجل، وأيضاً استعداداً لعدد من البطولات، التي لم يتضح حتى الآن، إذا كانت ستؤجل أم لا، ومنها بطولة العالم التي ستستضيفها أبوظبي في ديسمبر المقبل.

إضافة إلى دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية المقرر إقامتها في الصين من 28 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر المقبلين. وأكد عبدالله الوهيبي الأمين العام للاتحاد، أن مجلس الإدارة يتابع عن قرب الإجراءات، التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وعليه يواصل المنتخب التدريبات تحت قيادة الجهاز الفني المكون من علي دياب، وأحمد الغيطاني، اللذين يتابعان التدريبات الأسبوعية، التي تصل إلى 5 وحدات تدريبية.

وأشار الوهيبي إلى أنه إلى الآن لا توجد أي أخبار عن عودة التدريبات في المسابح للأندية والأكاديميات، مشيراً إلى أن ذلك يعود إلى إجراءات الدولة والهيئة العامة للرياضة، وفق شروط احترازية، لضمان سلامة اللاعبين والمدربين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز