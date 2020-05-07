اتحاد السلة يعتمد مقترح استئناف الدوري 14 أغسطس

المصدر: دبي-ياسر قاسم

ناقش مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة السلة مقترحاً لاستئناف باقي جولات بطولة الدوري اعتبارا من تاريخ 14 أغسطس المقبل، وذلك بعد استعراض توصيات اللجنة الفنية والتشاور مع أندية الدولة المشاركة في المنافسات، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس "عن بُعد" مساء الأربعاء برئاسة اللواء "م" إسماعيل القرقاوي وحضور جميع الأعضاء باستثناء ميثاء بن ضاوي التي تغيبت لظروف خاصة، وتم التأمين مبدئياً على هذا الاقتراح بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة بالدولة.

وأكد سالم المطوع الأمين العام للاتحاد أن الاجتماع ناقش تقارير لجان الحكام و الفنية ومدربي قطاعات الناشئين بالأندية واعتمد الدورات التدريبية وورش العمل الفنية للمدربين والحكام التي تم تنفيذها "عن بعد" في الفترة الأخيرة وأوضح أنه تم اعتماد تنظيم دورة حكام إضافية عن بعد خلال المرحلة المقبلة، استمرارا للجهود المبذولة في مسار تأهيل الكوادر التحكيمية الواعدة، وأوضح أن من بين المقترحات القائمة أيضا أنه إذا كانت الأوضاع الصحية قد عادت لطبيعتها في شهر أغسطس ستقام المباريات بشكلها الاعتيادي ذهابا وإيابا بين الفرق الأربع.. أما إذا ظلت الأمور كما هي فسيتم اختصار المباريات إلى 3 لقاءات فقط ليلتقي كل فريق مع الأخر مباراة واحدة، ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية مباشرة التي ستشهد تتويج البطل.

وعن موعد عودة تدريبات الفرق استعدادا لاستئناف الدوري قال: "بعد الاستماع إلى مطالب الأندية التي أكدت فيها أنه سيكون من الصعب السفر لإقامة معسكرات خارجية، او إجراء مباريات ودية قوية داخل الدولة، وافق مجلس الإدارة على إقامة بطولة تنشيطية بين الفرق الأربع اعتبارا من تاريخ 3 أغسطس، وفقا لإجراءات طبية صارمة واحترازات تحدد من قبل الجهات المختصة، لتجهيز الفرق بالشكل المناسب لعودة المسابقة، وهو الأمر الذي وجد ترحيبا من قبل الأندية المشاركة ".

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