«الجودو» يعتمد تشكيل الدورة الجديدة للاتحاد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

عقد مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو اجتماعاً عن بُعد، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، بمشاركة كل الأعضاء، تم خلاله اعتماد قائمة التشكيل الجديد لمجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو للفترة المقبلة 2020- 2024، والتي تم إرسالها بعد اعتمادها من رئيس الاتحاد للهيئة العامة، حسب النظام الأساسي لصلاحيات الرئيس.

والتي جاءت وفقاً للتعديل الجديد المعتمد للنسخة الجديدة المعدلة لأعضاء مجلس الإدارة، بعد التشاور حول متطلبات المرحلة المقبلة، وبعد اتساع رقعة المشاركة والاستعداد للانتقال للمقر الجديد بمنطقة بني ياس، ما يتطلب تضافر جهود الجميع دعماً لرياضة الإمارات.

تأجيل النشاط

واطلع مجلس الإدارة على الوضع العام مع استمرار جهود الدولة في تعزيز الجهود، التي تبذل للتصدي لفيروس «كورونا»، والحد من انتشاره، والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، وتعزيز الرفاهية والرعاية الصحية الشاملة للجميع، لذلك تقرر ولما فيه المصلحة العامة، تأجيل بدء التدريبات الجماعية للمنتخبات والفرق الرياضية، مع تأجيل بدء استئناف منافسات المصارعة والجودو الرسمية، لما بعد فترة الصيف، حفاظاً على صحة الجميع، مع استمرار النشاط التدريبي كما هو عليه عن بُعد.

بطولة غراند سلام

وناقش الاتحاد، ملف تنظيم النسخة 12 من بطولة أبوظبي غراند سلام الكبرى للجودو، والتي كان مقرراً لها الفترة من 22-24 أكتوبر المقبل، في العاصمة أبوظبي، والتي من المحتمل تأجيلها إلى عام 2021، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للجودو ومجلس أبوظبي الرياضي، لما فيه المصلحة العامة لضمان نجاح البطولة في ظل الظروف الحالية، التي أدت لتجميد النشاط الرياضي في العالم، ووجه رئيس الاتحاد بإرسال رسالة تعزية ومواساة للاتحاد الياباني للجودو، لفقد العديد من الرياضيين، الذين أصابهم الفيروس خلال تلك الفترة، وهم في الصفوف الأمامية يؤدون الواجب كحال العديد من الكوادر الطبية في العالم.

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