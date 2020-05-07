دواثلون الإمارات العائلي الافتراضي 15 الجاري

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

أعلنت جمعية الإمارات للترايثلون، عن إقامة سباق دواثلون الإمارات الافتراضي العائلي، يوم 15 مايو الجاري، والذي يستهدف تشجيع الأسر لممارسة الرياضة، كونها تمثل أهم أسباب السعادة والصحة العامة، ويتيح السباق الفرصة أمام الرياضيين المبتدئين والأسر، للتعرف على هذا النوع من السباقات وتحديداً الدواثلون، وهو عبارة عن سباق ثلاثي يتكون من رياضتين هما الجري والدراجات الهوائية.

ويبدأ بالجري ثم ركوب الدراجات وينتهي بالجري، ويخصص السباق للفرق، حيث يمكن لكل عائلة تشكيل فريق من 2 أو 3 أعضاء من أقارب الدرجة الأولى، بشرط أن يكون في كل فريق طفل لا يزيد عمره على 14 سنة، وستقوم الجمعية باعتماد فئة العائلات في جميع بطولاتها المقبلة خصوصاً بعد عودة الأنشطة الرياضية الخارجية، مؤكدة أنه عندما يكبر النشء في وسط عائلة تتبنى الرياضة أسلوب حياة، وعلى أمل ولادة العديد من الأبطال الرياضيين في المستقبل القريب.

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