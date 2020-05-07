القرقاوي: نبحث أفضل مقترح لاستكمال موسم «السلة»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

عقد مجلس إدارة اتحاد كرة السلة اجتماعاً عن «بُعد»، برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، ناقش فيه عدداً من الأمور الخاصة باللعبة، وهو الاجتماع الأول للمجلس في الفترة الحالية في ظل الأزمة الصحية العالمية الحالية جراء جائحة «كورونا».

وجاء اجتماع مجلس الإدارة بعد اجتماعين مهمين مع مدربي الفرق والمشرفين على اللعبة في الأندية، ووجه القرقاوي التحية لأعضاء مجلس الإدارة في بداية الاجتماع، مهنئاً إياهم بشهر رمضان الكريم، متمنياً للجميع الصحة والدعاء بزوال الجائحة التي أصابت العالم أجمع.

لقاء المدربين

وأوضح القرقاوي: عقد الاتحاد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية عن بعد، وذلك في وقت قياسي لكي يضع رؤية مهمة للفترة المقبلة، وكان التوجه بالاجتماع مع مدربي وفرق الرجال في دورينا، لمناقشة المقترح الأمثل لاستكمال الموسم الحالي وعودة النشاط قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأضاف: شهد اجتماع المدربين عبدالحميد إبراهيم مدرب نادي الشارقة، أحمد عمر مدرب نادي النصر، وزوران مدرب نادي الوصل، وجورجيو مدرب نادي شباب الأهلي، وعمرو أبو الخير مدرب نادي بني ياس، وميشو مدرب نادي البطائح، وعلي الشطي مدرب الظفرة، ونضال بكري مدرب الوحدة، في حين اعتذر مدرب العين لإجرائه عملية، وسفر مدرب الجزيرة إلى بلاده في صربيا.

اجتماع مع المشرفين

وأضاف: في اليوم التالي تم عقد اجتماع مع مشرفي الألعاب في الأندية، وحضره قاسم محمد من نادي النصر، وعدنان الخيال من الشارقة، عبدالله فرج من الجزيرة، ومحمد عبدالحميد من نادي الوحدة، وحسن الحمادي وعمار معمر من الظفرة، ومحمد حليس من البطائح، وإداري بني ياس جاسم.

وفي هذين الاجتماعين، إضافة إلى اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، تم عرض مقترح لعودة النشاط بالمراحل، والمدربون أجمعوا على المقترح الذي تمت مناقشته، والفترة التي يحتاجونها لإعادة تأهيل اللاعبين، والمشرفون كانت لديهم بعض المقترحات الإضافية، وبعض المناقشات على الجوانب الإدارية، وتقرر رفع كل هذه التوصيات المقترحة من كل الأطراف إلى مجلس الإدارة للأخذ بعين الاعتبار كل هذه التصورات، وأقرّ مقترحاً سيتم إرساله إلى الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية والمجالس الرياضية والأندية الأحد المقبل.

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