شون مايكلز يتفاعل مع متابعي «WWE»

تحدث نجم «دبليو دبليو إي» الأسطوري شون مايكلز عن إعادة إطلاق شبكة «WWE» للمصارعة الحرة، في الشرق الأوسط، كما وجه الشكر للمتابعين والمعجبين على الإشادة بمسيرته الرياضية المذهلة في عالم المصارعة الحرة، وكان مايكلز يجيب عن أسئلة المعجبين في المنطقة، وفي تعليق له قاله مايكلز: «من الرائع أن تعود شبكة «دبليو دبليو إي» إلى الشرق الأوسط، وباعتبار أنني قد زرت المنطقة، فأنا أعلم تماماً مدى شغف الأشخاص تجاه تلك الرياضة، ويمكنهم الآن الاجتماع معاً لمتابعة مبارياتي، من خلال المحتوى الهائل الذي تتضمنه المنصة. (دبي - البيان الرياضي)

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