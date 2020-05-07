بطولات الشطرنج العربي «أونلاين»

المصدر: (الشارقة - عدنان الغربي)

اعتمدت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للشطرنج تنظيم بطولات 2020 عن بعد «أونلاين»، وذلك خلال اجتماعها العادي السادس، الذي عقد عن طريق «الفيديو كونفرانس»، برئاسة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، وتم تكليف اللجنة الفنية لتحديد مواعيد جميع البطولات، بحيث لا تتعارض مع البطولات الدولية والقارية، والبدء بتنظيم بطولة المنتخبات العربية «أونلاين»، وإعداد نظام وتعليمات البطولات وتعميمها على الاتحادات العربية، واقتراح الجوائز الخاصة بكل بطولة، وضمن التعاون بين نادي الشارقة للشطرنج، والاتحاد العربي، تقرر تكليف رئيس اللجنة الفنية لاختيار عدد من اللاعبين العرب، بالتنسيق مع اتحاداتهم للمشاركة في الدورات التدريبية، التي ينظمها النادي عن بعد، والتواصل مع مدربي النادي لدمج هؤلاء اللاعبين، ضمن البرامج التدريبية للنادي، وتم الاطلاع على التقرير الفني عن نتائج البطولة العربية للمدن والأندية، واللتين تم تنظيمهما في تونس خلال مارس الماضي.

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