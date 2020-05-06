بلقيس الهاشمي : أحلم بذهبية العالم لمحترفي الجوجيتسو

تواصل بلقيس عبدالله عبدالكريم الهاشمي لاعبة نادي بني ياس والمنتخب الوطني الصاعدة للجوجيتسو تدريباتها المنزلية استعدادا لاستئناف النشاط والمشاركة في البطولات المحلية والخارجية، واستثمار الإنجازات التي حققتها الموسم الماضي في حصد المزيد من الميداليات.
وتتمنى بلقيس مواصلة الإنجازات في كل المحافل ولا سيما أنا ستشارك للمرة الأولى في الموسم المقبل ضمن فئة الحزام الأزرق الذي تتمنى أن تحرز به ذهبيتها الأولى في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو وكذلك في بطولة العالم.
وبالتوازي مع إنجازاتها الرياضية، تواصل بلقيس التقدّم في مسيرتها التعليمية، حيث تدرس حالياً في الصف العاشر، وتؤكد أنها تولي اهتماما كبيرا بالتعليم باعتبار ذلك من ضمن القيم التي غرستها رياضة الجوجيتسو في نفسها، من خلال تنظيم الوقت، مستفيدة من تشجيع عائلتها ومدربيها على ضرورة مواصلة الإنجاز التعليمي.
وبالتوازي مع إنجازاتها الرياضية، تواصل بلقيس التقدّم في مسيرتها التعليمية، حيث تدرس حالياً في الصف العاشر، وتؤكد أنها تولي اهتماما كبيرا بالتعليم باعتبار ذلك من ضمن القيم التي غرستها رياضة الجوجيتسو في نفسها، من خلال تنظيم الوقت، مستفيدة من تشجيع عائلتها ومدربيها على ضرورة مواصلة الإنجاز التعليمي.
وتقول بلقيس: قصتي مع رياضة الجوجيتسو بدأت في سنٍ مبكرة حيث كنت في العاشرة من عمري عندما بدأت أمارس تلك الرياضة التي عرفتها وتابعتها من خلال شقيقي الأكبر باسل حيث كان يشارك في التدريبات وكنت أذهب معه، ما أثار إعجابي بالرياضة ودفعني لممارستها.
وتواصل: ازداد حماسي لرياضة الجوجيتسو مع تطبيق مدرستي لبرنامج الجوجيتسو المدرسي، حيث انضممت له ولا أنسى التشجيع الكبير الذي حظيت به من المدربات بالمدرسة، ثم بدأت المشاركة في البطولات بعد ذلك وتوالت الإنجازات من بطولة محلية إلى بطولة دولية إلى بطولة عالم حتى وصل عمري حاليا 16 عاما.
وتتابع بلقيس:" أتدرب في المنزل حاليا مع شقيقتي ريم بطلة العالم في الحزام الأزرق، كما أتدرب أيضا مع شقيقي باسل صاحب الحزام الأزرق، وقد ساعدتني تلك التدريبات مع من هم أكبر مني في تحقيق الفوز وتجاوز المنافسين عندما يكون وزنهم أكبر مني، حيث طوّرت مهارتي في تنفيذ مختلف الحركات، والاستفادة من وزن الخصم لإخضاعه.
وتؤكد الهاشمي أن رياضة الجوجيتسو رسّخت ثقتها بنفسها وعززت قدرتها على تجاوز مختلف التحديات، حيث أن رياضة الجوجيتسو تعلم ممارسيها الدفاع عن النفس، وبالتالي فهي رياضة مثالية للبنات تغرس فيهن قيم الانضباط واحترامٍ المنافس وقيمة استثمار الوقت بالشكل المثالي من خلال تطبيق نمط حياة صحي عبر النظام الغذائي المعتمد والتدريبات البدنية والفنية.
وتستطرد بلقيس: لاعبو ولاعبات الجوجيتسو في الدولة محظوظون بالبرامج المميزة التي ينفذها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والتي جعلته أفضل اتحاد في العالم في الكشف عن المواهب وتأهيل وصناعة الأبطال والبطلات بأعلى معايير الجودة العالمية، وذلك باعتراف الاتحاد الدولي للعبة، وكان الاتحاد في طليعة كل الاتحادات الرياضية الأخرى الذي يطبق برنامج التدريب عن بعد مع الأجهزة الفنية للاندية والمنتخبات، وأنا أحرص على المشاركة في تلك التدريبات للحفاظ على وزني ومهاراتي.