نبيل عاشور يترشح لرئاسة اتحاد اليد

المصدر: دبي : فائز بجبوج

أعلن نبيل محمد بن عاشور الذي يشغل حالياً الأمين العام لاتحاد كرة اليد بدورته الحالية عن ترشحه مبكراً لمنصب رئيس اتحاد كرة اليد للدورة الانتخابية 2020 – 2024، وأكد أن هذا الترشح يأتي بالدرجة الأولى لمعرفته الموثوقة بعدم ترشح محمد عبد الكريم جلفار الرئيس الحالي للاتحاد للدورة الجديدة، ومؤكداً انه لو يعرف أن جلفار نيته الترشح والاستمرار برئاسته للاتحاد للدورة الثانية بنسبة 1% لما اقدمت على الترشح، لكونه يمثل الخط الأحمر له.

وأضاف في تصريح خاص ل "البيان الرياضي" ان جلفار يعتبر مدرسة متكاملة بخبراته الطويلة بالرياضة بمختلف مناشطها ومواقعها، وقد تعلمت منه الكثير الكثير خلال الدورة الحالية، والتي جاءت تكملة لخبراتي السابقة على مستوى اتحاد اللعبة ولخبراتي كوني عضواً في اللجنة التنظيمية الخليجية لكرة اليد الى جانب خبرات الطويلة بمجال عملي الحالي ومسيرتي بساحات اللعبة والتي امتدت لأكثر من ربع قرن كلاعب على مستوى نادي الشارقة والمنتخبات الوطنية.

وعن برنامجه الانتخابي قال نبيل بالتأكيد سيتم الإعلان عنه قريباً عندما تتضح الرؤية لدة الهيئة العامة للرياضة حول موعد اجراء الانتخابات للدورة الجديد، وبالتأكيد سيكون شاملاً للتطلعات المستقبلية المنشودة للارتقاء باللعبة وكوارها الإدارية والفنية والتحكيمية وعلاقات لعبتنا مع الجهات والهيئات الرياضية المحلية والخارجية على المستوى الخليجي والعربي والقاري والدولي.

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