الشرقي: خطة فنية لدعم لاعبي الأجسام

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أكد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية ونائب رئيس الاتحاد الدولي، حرص الاتحاد، على الحفاظ على المكانة التي تتمتع بها بناء الأجسام الإماراتية، على الأصعدة كافة، ويقف إلى جانب لاعبي المنتخبات الوطنية ويتضامن معهم، وتمكينهم من استعادتهم لمستوياتهم الجسمانية المعتادة بعد انتهاء أزمة فيروس «كورونا»، وعودتهم للتدريبات الرسمية، وقال إن لجنة المنتخبات بصدد وضع خطة فنية سيتم اعتمادها بالتشاور مع الجهاز الفني للمنتخب ومدربي الأندية والمراكز للمساهمة بالارتقاء بالمستوى الفني للاعبين مستقبلاً، وشدد الشرقي على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وبما يسهم بالحفاظ على الصحة العامة، مشيداً بالتعاون الذي أبداه المشرفون على الصالات الرياضية والأندية التخصصية لبناء الأجسام وحرصهم على مساعدة اللاعبين.

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