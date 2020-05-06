«الجوجيتسو» يوزّع 1000 سلة غذائية على الأسر المتعففة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الجوجيتسو عن إطلاق أولى المبادرات التطوعية لفريق أوسس (OSS) التطوعي الذي تم إنشاؤه مؤخراً تحت مظلته، والتي تتمثّل بتوزيع 1000 سلة غذائية على الأسر المتعففة من مواطنين ومقيمين في مختلف إمارات الدولة، ويعمل أعضاء فريق أوسس بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي لتوصيل السلال الغذائية إلى منازل الأسر المتعففة، عملاً بالتوجيهات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة بخصوص التنسيق مع الجهات المعنية في توزيع المعونات والمساعدات وسط انتشار فيروس «كورونا»، ولتجنيب الأسر المستحقة الحاجة لمغادرة منازلهم، وتنطلق فرق «أوسس» من مراكز الهلال الأحمر الإماراتي، لتقوم بجولة على منازل الأسر المتعففة، علماً بأن أعضاء الفريق المشاركين في المبادرة يخضعون للفحوص الصحية الدورية، ويتخذون أعلى درجات الوقاية والتعقيم قبل انطلاق جولاتهم اليومية، وبعد انتهائها لضمان توزيع السلال الغذائية، وفق أعلى مستويات الوقاية الصحية.

الظروف الصعبة

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحاد: «بعد إطلاق فريق أوسس، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأخير، سارع فريق العمل لإطلاق أولى مبادراته خلال شهر رمضان الكريم، انطلاقاً من إدراكهم ضرورة مد يد العون لجميع المحتاجين خلال الشهر الكريم، وخاصةً وسط الظروف الصعبة التي يعيشها العديد من الناس حول العالم مع تفشي الجائحة، وندرك في دولة الإمارات أن أوقات الأزمات هي التي تظهر معادن الرجال، وتماسك المجتمعات، حيث أثبت أبناء الإمارات من مواطنين ومقيمين حسهم العالي بالمسؤولية تجاه مجتمعهم، ومدى عمق قيم التسامح والتلاحم والاعتزاز بالهوية والانتماء للوطن».

دعم الهلال الأحمر

وبدوره، أشاد راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بمبادرة فريق أوسس التطوعي، مشيراً إلى أنها تدعم استراتيجية الهلال الأحمر في الوصول إلى المستهدفين من حملة رمضان هذا العام في جميع مناطق الدولة في ظل الظروف الراهنة، وقال إن المبادرة تعزز الجهود المبذولة في الدولة للحد من تفشي «كورونا»، وتدعم الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي للفيروس، وتجسد قيم التكافل والتراحم بين قطاعات المجتمع، وتتيح الفرصة للمتطوعين المشاركة في خدمة مجتمعهم في هذا الشهر الفضيل، مشدداً أنها تعد من المبادرات الوطنية والمجتمعية الرائدة على الساحة المحلية، وأكد المنصوري أن هيئة الهلال الأحمر ترحب بمثل هذا النوع من المبادرات التي تعزز ثقافة التطوع ونشر قيمه في المجتمع، وإيصال رسالته النبيلة لجميع القطاعات.

توزيع المير الرمضاني

وانطلقت جولات توزيع المير الرمضاني بدءاً من يوم الأحد الماضي، من مركز الهلال الأحمر فرع بين الجسرين، في الساعة الرابعة والنصف، واستمرت الجولة حتى موعد أذان المغرب، وانطلقت الجولة الثانية أمس الأول باتجاه فرع بني ياس، حيث رافقت شاحنة السلال الغذائية سيارات المتطوعين من فريق أوسس في التوجه إلى منازل الأسر المتعففة في المناطق المذكورة، وسيتم توسيع نطاق المبادرة نحو مناطق أخرى وكافة إمارات الدولة تباعاً على امتداد أيام الشهر الفضيل.

تطوع

أسس فريق أوسس التطوعي تحت مظلة اتحاد الجوجيتسو، ويتيح لجميع لاعبي الجوجيتسو وكافة سكان الدولة من مواطنين ومقيمين فرصة التطوّع والمشاركة في خدمة المجتمع، حيث يمكن للراغبين في التطوّع ممن يحققون شروط الانضمام للفريق التسجيل من خلال الموقع الرسمي للاتحاد.

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