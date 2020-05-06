«المواي تاي» يراقب أوزان اللاعبين بالصور

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

لجأ اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ إلى «الميزان»، لضبط أوزان اللاعبين وعدم زيادتها خلال فترة توقف النشاط الجماعي حالياً بسبب جائحة «كورونا» والتي حولت التدريبات إلى منزلية، ولأن زيادة الأوزان أكثر ما يقلق المشرفين والمدربين في المناشط المختلفة، فان الاتحاد شدد على اللاعبين ضرورة مواصلة التدريبات اليومية والالتزام بالتوجيهات الاحترازية مع متابعة أوزانهم بصورة دقيقة، عبر صور من على الميزان، يتم إرسالها إلى طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، والذي أكد أنه يراقب لاعبي المواي تاي بشكل مستمر، ذاكراً أنهم يتدربون بشكل جيد في المنازل ويعملون على تطوير قدراتهم الفنية.

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