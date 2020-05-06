قرارات مهمة عن بُعد لـ«الرياضات الجوية»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

عقد مجلس إدارة اتحاد الرياضات الجوية أول اجتماع له عن بعد، بتقنية الاتصال المرئي عبر برنامج «ZOOM»، في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات التي يفرضها تفشي فيروس «كورونا»، وترأس الاجتماع نصر حمودة النيادي رئيس الاتحاد، وتم مناقشة الإجراءات المتخذة نحو تخفيف قيود الحركة وإمكانية إعادة النشاط الرياضي في إمارة دبي، وفق الضوابط الاحترازية، وقرر المجلس، إقامة بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات 2020 هذا العام، وتأجيل بطولة إكسبو إلى العام المقبل، فيما تقرر تأجيل بطولة العالم العسكرية للقفز بالمظلات «السيزم» إلى العام المقبل، وأشار سعيد الغيثي عضو المجلس، إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني، بصدد إصدار تشريعات ولوائح خاصة بنشاطات الرياضات الجوية.

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