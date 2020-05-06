«تنمية المجتمع» تطلق «اللياقة في المنزل»

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

أعلنت دائرة تنمية المجتمع عن إطلاق برنامج «اللياقة في المنزل»، والذي يأتي ضمن برنامج «أبوظبي تلهم»، ويضم مبادرات حكومية ومجتمعية، أطلقه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، لتحويل التحديات إلى فرص عن طريق تشجيع الأفكار الإبداعية لتحفيز التطوير والابتكار.

ويهدف برنامج «اللياقة في المنزل» للحفاظ على مستوى النشاط الصحي للمجتمع، وتعزيز اللياقة البدنية والذهنية عبر تبني العادات السليمة والصحية، وخلق مجتمع نشط ومسؤول ملتزم رياضياً وصحياً، ومن أجل النهوض بأسلوب الحياة وخلق حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع، وتم تطويره من قبل دائرة تنمية المجتمع وينفذه مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع دائرة الصحة، ودائرة الإسناد الحكومي، وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع، مجموعة من التمارين المكتبية تم تصميمها خصيصاً لتندمج مع روتين العمل المنزلي اليومي، سيتم نشرها عبر المنصات الرقمية للدائرة والشركاء.

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