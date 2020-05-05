«تحدي الحدائق» يجذب «ملوك الزانة»

المصدر: باريس - أ ف ب

«تحدي الحدائق المنزلية» شعار جديد رفعه الاتحاد الدولي لألعاب القوى، من خلال تنظيمه منافسة رياضية من المنازل في ظل تفشي فيروس «كورونا» جذبت ثلاثة من «ملوك» القفز بالزانة، وقام الاتحاد الدولي ببث التحدي مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أول من أمس، ووصفها البريطاني سيباستيان كو رئيس الاتحاد بأنها «مبادرة رائعة وممتعة للغاية ومبتكرة حقاً».

ونجح كل من السويدي أرمند دوبلانتيس حامل الرقم القياسي العالمي، والفرنسي رينو لافيلني البطل الأولمبي السابق في القفز لخمسة أمتار 36 مرة في غضون نصف ساعة، فيما تمكن الأمريكي سام كندريكس حامل لقب بطل العالم من تحقيق هذا الأمر 26 مرة في الفترة نفسها.

وأقيمت المنافسات في حدائق منازل لافيلني في كليرمون فيران «فرنسا»، ودوبلانتيس في لافاييت «لويزيانا الأمريكية»، وكندريكس في أوكسفورد «ميسيسيبي الأمريكية».

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