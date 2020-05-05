عبد المنعم الهاشمي: «جوجيتسو الإمارات» نموذج مُلهم للعالم

المصدر: أبوظبي - وام

أكد عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، أن برنامج إعداد المنتخب يسير بشكل جيد، مشيداً بكون «اتحاد الإمارات للجوجيتسو» الأول على مستوى آسيا والعالم الذي يتجمع ويجري تدريبات جماعية بعد فترة التوقف الأخيرة، معتمداً على بروتوكول وقائي شامل يضمن سلامة اللاعبين والمدربين والإداريين، وقال: توجد مبادرات جديدة قيد الدراسة سيتم الإعلان عنها تدريجياً، لنقدم نموذجاً ملهماً للعالم في تحدي الظروف الصعبة، وإثبات القدرة على العمل تحت أي ظروف، سنحرص على إقامة فحص دوري للاعبي المنتخب مع التأكد من عدم مخالطتهم لأي شخص جديد إلا بعد إخضاعه للفحص والتأكد من سلامته بنسبة 100%.

وتوجه الهاشمي بالشكر إلى جميع الجهات التي تعاونت لإخراج معسكر المنتخب بأفضل صورة، وقال: نشكر اللاعبين والطاقم الفني على التزامهم وتطبيقهم الحرفي للإجراءات الوقائية، ونحن على ثقة بقدرتهم على إنجاح التجربة الرائدة.

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