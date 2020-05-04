الجوجيتسو يستدعي 26 لاعباً إضافياً لمعسكر نادي الضباط بأبوظبي

استدعى اتحاد الإمارات للجوجيتسو اليوم 26 لاعبا من مختلف المراحل السنية للانضمام إلى المعسكر المغلق للمنتخب في نادي ضباط القوات المسلحة والذي يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، استعدادا لخوض التحديات الدولية المختلفة وأبرزها بطولة آسيا الشاطئية بالصين في نوفمبر المقبل، وبطولة العالم للناشئين والشباب والكبار في أبوظبي في الشهر نفسه
ضمت القائمة التي تم استدعاؤها كلا من عبدالله الهاشمي، و علي البناي، ومحمد الكعبي، وثاني الجلاف، محمد عبد الرضا، ومحمد المنهالي، وخالد الشامسي، وراشد الشحي، وأحمد محمد، وعبدالله الهاشمي، وراشد المدني، وعبدالرحمن عايش، وسلطان الحمادي، وزايد الشامسي، وراكان الجلاف، وعبدالرحمن العولقي، وعبيد النعيمي، ومنصور النيادي، وسعود الحوسني، وسيف القبيسي، وسلطان الحوسني، وأحمد الظاهري، وعبيد الشامسي، وحامد الشامسي، وسيف الظاهري، بالإضافة إلى بطلنا العالمي فيصل الكتبي.
أكد عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الاسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي أن برنامج إعداد المنتخب يسير بشكل جيد وفقا لما هو مخطط له وتوجه بالشكر إلى جميع الجهات التي تعاونت لإخراجه بأفضل صورة وكذلك اللاعبين والطاقم الفني على التزامهم وانضباطهم الكامل وتطبيقهم الحرفي للإجراءات الوقائية وبرامج التدريب..
وقال : " نحن على ثقة بقدرتهم على إنجاح التجربة الرائدة لا سيما أن رياضة الجوجيتسو تعزز قيم الانضباط والثقة بالنفس والصبر والتحمل لدى ممارسيها كما أن كل اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للمعسكر ضمن عناصر المنتخب من أصحاب الإنجازات المحلية والقارية والعالمية" .