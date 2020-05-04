18 لاعبا و لاعبة بمنتخب الملاكمة يتدربون"عن بعد"

أكد محمد مصبح الشبلي المدير الفني لمنتخب الملاكمة اعتماد نظام التدريب "عن بعد" في المرحلة الراهنة لاستثمار فترة التوقف الحالية للنشاط .
وأوضح الشبلي، أن 18 لاعبا ولاعبة يستفيدون من البرنامج التدريبي الحالي بعد نقل مستلزمات التدريب من صالة الاتحاد إلى بيوت اللاعبين أنفسهم مشيرا إلى أن التواصل بين الجهاز الفني و اللاعبين يتم حاليا بشكل يومي عبر برامج الاتصال المرئي، لاستثمار الإنجازات التي حققتها رياضة الملاكمة في الشهور الأخيرة على مستوى آسيا، والاستعداد الجيد للتحديات المقبلة وأبرزها الجولات التأهيلية لأولمبياد طوكيو.
وعن تصنيف لاعبي المنتخبات المستفيدين من التدريبات اليومية عن بعد قال مصبح : "المنتخب الأول للرجال يضم 8 لاعبين ومنتخب السيدات للكبار يضم 3 لاعبات، فيما يتكون فريق الناشئين من 7 لاعبين في مقدمتهم بطل آسيا خالد الكردي إلى جانب زميليه محمد قاسم، وعبد العزيز الكردي و في كل أسبوع نحرص على ضم المنتخبات الثلاثة جميعا مرة أو مرتين في حصة مشتركة لنقل خبرات اللاعبين الكبار إلى الصغار.
و عن محتوى ومضمون الحصص التدريبية عن بعد أوضح مصبح أن الحصص عبارة عن لياقة بدنية و مهارات فنية في الجوانب التي يمكن أن يؤديها اللاعب بمفرده مستفيدا من الأدوات المتاحة لديه مثل " باجز" و"وسائد الحائط" والقفازات وقال : " لحسن الحظ أننا إكتشفنا إبداعات بعض لاعبي المنتخب في منازلهم من خلال توفير أدوات غير نمطية للتدريب عليها بعضها من اختراعاتهم، وقبل أن نقوم بتوزيع أدوات التدريب التابعة للاتحاد على اللاعبين قمنا بتعقيمها أولا لضمان سلامة اللاعبين ".
وحول توقعاته لموعد عودة التدريبات الجماعية بالصالة أشار إلى أن اتحاد الملاكمة يبحث هذا الأمر مع الجهات المختصة وأضاف :" نحن مستعدون في أي وقت يسمح لنا بذلك لأن التدريبات الجماعية في الصالة لا غنى عنها فهي تصنع الفارق للاعبين واللاعبات، مع التأكيد على أن العودة للتدريبات الجماعية سوف يرافقها بروتوكول للوقاية الصحية للاعبين في أول شهرين على الأقل " .