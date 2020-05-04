إطلاق منصة رقمية للتدريب الرياضي عن بعد

المصدر: البيان الإلكتروني

اطلقت نيو ايدج فيتنس و هي شركة إمارتية وطنية و المشغل الرسمي لنوادي جولدز جيم انترناشيونال في دولتي الامارات العربية المتحدة و سلطنة عمان مبادرة "المنصة الرقمية للتدريب الرياضي عن بعد" وذلك في إطار حرصها على سلامة افراد المجتمع ولخلق الحماس لديهم ومساعدتهم على المحافظة على لياقتهم خلال فترة الحجر المنزلي الذي أشادت به حكومة دولة الامارات العربية المتحدة للوقاية والحد من انتشار فايروس كورونا كوفيد -19.

تقدم هذه المبادرة تمارين لياقة روتينية من طرف فريق رياضي ذو مستوى عالٍ من الكفاءة والتدريب والمهنية من نيو ايج فيتنس لمختلف فئات المجتمع وبمراحل تدريبية متنوعة، هذه المنصة الرقمية متاحة للجميع مجانا وتمكن المستخدمين من استئناف تدريباتهم الرياضية اليومية في خصوصية تامة في منازلهم وتجنب الذهاب الى الاماكن العامة الذي قد يسبب العدوى.

ومن جانبه أكد محمد خماس اليماحي الرئيس التنفيذي، على أن مبادرة نيو ايدج فيتنس هي مسؤولية وطنية ، كمساهمة في تحسين حياة الأفراد في جميع أنحاء الإمارات لمكافحة هذا الوباء ، وذلك بتوفير هذه المنصة مجانا مع ضمان سهولة استخدمها من منازل المتدربين الشيء الذي سيشجع ويحث افراد المجتمع على أهمية ممارسة بعض التمارين الرياضية، وأهمية استثمار الوقت بطريقة افضل للحفاظ على سلامتنا الصحية والجسدية .



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