الدراج الإسباني أيوسو ينضم إلى فريق الإمارات

المصدر: (أبوظبي- وام)

أعلن فريق الإمارات للدراجات الهوائية، التعاقد مع الدراج الإسباني الشاب خوان أيوسو «17 عاماً»، بعقد يمتد خمس سنوات، ويحمل الدراج حالياً لقب البطولة الإسبانية الوطنية للشباب، وحقق 6 انتصارات في عام 2020، وأكد فريق الإمارات، أنه في إطار خطة تطوير موهبته، سيمضي أيوسو العام الأول من عقده مع فريق تطوير، بهدف إكسابه الخبرة، وتعزيز مهاراته ، قبل انتقاله إلى مستوى المحترفين.

واكد ماتين فرنانديزو مدير فريق الإمارات، أن الدراج الإسباني موهبة شابة متميزة، تتمتع بتوازن مثالي بين الموهبة البدنية والذكاء ونتطلع إلى مسيرة مثمرة معه على مدى السنوات المقبلة.

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