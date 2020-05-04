«التنس» يطمح لتدشين عودة النشاط الرياضي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تواصل اتحاد التنس مع مجلس دبي الرياضي وأكاديميات اللعبة من أجل إعادة النشاط مبكراً، لما لرياضة التنس من خصوصية في التباعد، وقال أحمد عبد الملك أهلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد: «نتطلّع أن يكون اتحاد التنس من أوائل الاتحادات لإعادة النشاط الرياضي في الفترة المقبلة»، وأشار إلى أن مجلس إدارة اتحاد التنس في اجتماعه الدوري «عن بُعد»، خرج بتوصيات مهمة منها تكليف اللجنة الفنية بإعداد دراسة للمرحلة المقبلة بعد عودة النشاطات الرياضية، وبما يكفل تعويض المنافسات التي لم يتم إقامتها، كما تطرق المجلس إلى دراسة أعدتها اللجنة الفنية للاتحاد تتعلق بعدد الأكاديميات المسجلة رسمياً، وكيفية التواصل معها من أجل بذل المزيد من الجهود، للحفاظ على استمرار ممارسة التنس في الدولة.

من ناحية أخرى، تم بحث التواصل مع أكاديمية الحبتور الدولية للتنس بخصوص استكمال بعض المنافسات المهمة، التي تم إيقافها مع تعليق ممارسة النشاطات الرياضية، والتي تخدم برنامج «تنس المستقبل»، وتم بحث دعم التواصل المميز مع الاتحاد الدولي للاستمرار باستضافة بطولات الشباب الدولية، والتي تعتبر الإمارات من الوجهات الرئيسية لها في منطقة الشرق الأوسط، وتقام في كل من دبي والفجيرة.

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