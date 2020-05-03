فريق الإمارات يضم الدراج الإسباني خوان أيوسو

قطع فريق الإمارات للدراجات الهوائية خطوة جديدة نحو العالمية من خلال الإعلان عن التعاقد مع الدراج الاسباني الشاب خوان أيوسو الذي يبلغ من العمر 17 عاما، والذي انضم إلى الفريق بعقد يمتد لخمس سنوات. ويحمل الإسباني حالياً لقب البطولة الإسبانية الوطنية للشباب، كما تمكن من تحقيق الفوز 6 مرات حتى الآن في عام 2020.
وأعلن فريق الإمارات على موقعه الرسمي اليوم أنه في إطار خطة تطوير موهبته، سيمضي أيوسو العام الأول من عقده مع فريق تطوير بهدف إكسابه الخبرة وتعزيز مهاراته تدريجاً مع انتقاله إلى مستوى المحترفين. وكان أيوسو الذي ينحدر من مقاطعة أليكانتي الإسبانية قد هيمن على تصنيفات الناشئين المحلية بسرعة مذهلة، ليجذب بموهبته اهتمام مدير فريق الإمارات ماتين فرنانديز.
وتعليقاً على العقد الجديد، قال ماتين فرنانديز، مدير فريق الإمارات: "كنا نتابع مسيرة خوان منذ مدة طويلة، فلا يخفى على أحد أننا نتطلع إلى العمل مع المواهب الشابة، وخوان موهبة شابة متميزة تتمتع بتوازن مثالي بين الموهبة البدنية والذكاء .. ونسعى حالياً إلى أن يجتاز خوان مرحلة انتقالية تدريجية نحو عالم الاحتراف من خلال مشاركته في فريق ضمن الجولة العالمية".
واضاف " شارك أيوسو في معسكر تدريبي مهم الشتاء الماضي، ولأننا نتابعه منذ فترة فقد شارك هذا العام في السباقات على دراجة قدمها له فريق الإمارات، ونحن نمد له يد العون منذ بداية مشواره الرياضي، ونتطلع إلى مسيرة مثمرة مع خوان على مدى السنوات الخمس المقبلة، في إطار مشروعنا المتواصل من أجل بناء وتطوير فريق الإمارات والوصول به إلى العالمية".
من جانبه، قال خوان أيوسو: "يرجع قراري باختيار فريق الإمارات بدلاً من أي فريق آخر إلى أن الذهنية السائدة في الفريق تماثل ذهنيتي؛ حيث تتميز بالطموح وتتسم بالعمل الجاد من أجل تحقيق إنجازات عالمية، وربما يكون فريق الإمارات جديداً نسبياً، لكنه قطع أشواطاً طويلة لتطوير نفسه في كل عام. لذا فأنا واثق من أن فريق الإمارات سيكون أفضل فريق ضمن الجولة العالمية في المستقبل القريب".