شرطة رأس الخيمة تدشّن «رياضتك في المنزل»

المصدر: (رأس الخيمة - البيان الرياضي)

دشنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مبادرة «رياضتك في المنزل» في إطار التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، ويشرف على تنظيم المبادرة قسم الأنشطة الرياضية في إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وتؤكد هذه المبادرة أهمية الرياضة وتعميق مفهومها بين منتسبي القيادة بتوفير أفضل الإمكانات للارتقاء بمسيرة الأنشطة الرياضية والمواصلة عليها وذلك في إطار الصحة والسلامة التي تلتزمها شرطة رأس الخيمة للحفاظ على منتسبيها من تفشي فيروس «كورونا»، حيث أوجدت القيادة عدة بدائل للتشجيع على ممارسة الرياضة من البيت، خلال شهر رمضان، وتشتمل المبادرة على برنامج رياضي لكافة المنتسبين، بتخصيص ثلاثة أيام للرجال ويومين للسيدات عبر التطبيقات والبرامج الإلكترونية الذكية، بإشراف مدربين متخصصين.

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