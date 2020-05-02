"الجوجيتسو" يطلق مبادرة " OSS " التطوعية

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن إطلاق مبادرة "أوس" OSS التطوعية التي تخول جميع لاعبي الجوجيتسو وكافة سكان الدولة من مواطنين ومقيمين التطوع والمشاركة في خدمة مجتمعهم وتعزيز التلاحم والتكاتف فيما بينهم لا سيما في هذه الظروف الاستثنائية، وتواكب المبادرة التطوعية الجديدة إستراتيجية الاتحاد الهادفة إلى تعزيز قيم روح الفريق الواحد والاحترام تجاه الآخرين ونشر ثقافة العطاء.

كما تكرس المبادرة نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان أل نهيان طيب الله ثراه في غرس وترسيخ قيم التسامح والتلاحم والاعتزاز بالهوية والانتماء للوطن. وتتمحور رؤية مبادرة "أوس" OSS حول ترسيخ ثقافة العمل التطوعي فكرا وممارسة، وتعزيز مساهمات أبناء الدولة والمقيمين على أرضها في الإرتقاء بالمجتمع وتعزيز التعايش السلمي وتوظيف مهاراتهم وطاقاتهم في خدمة الوطن.



ثقافة العمل التطوعي

ومن جملة الأهداف التي تتطلع المبادرة إلى تحقيقها تعزيز ثقافة العمل التطوعي في الدولة والتشجيع على الخدمة والمشاركة المجتمعية، ورفع مستوى التنمية الذاتية بين أفراد المجتمع وتوفير فرص متميزة للتطوع في قضايا اجتماعية ورياضية، وتعزيز قيم الإلتزام والتمسك بالأخلاق والنزاهة والتعاون والتسامح بين أفراد المجتمع، كما تسعى المبادرة إلى رفع مستوى الإيجابية والسعادة بين أفراد المجتمع من خلال تحفيز روح التعاون والترابط والتأزر والإحترام المتبادل، وتسخير طاقات وخبرات أفراد المجتمع لدعم الأحداث الرياضية على المستوى الفني والتقني.



التكاتف والتلاحم



وأكد فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد أن التطوع في دولة الإمارات شهد نقلة نوعية في الأعوام الأخيرة وساهم بشكل كبير في إرساء مبدأ التكاتف الاجتماعي في مختلف المناسبات، وأضاف أننا أصبحنا اليوم نلمس اهتماما أكبر من جانب الدوائر والمؤسسات على اختلافها بالعمل التطوعي وزيادة الوعي به حتى يكون أسلوب حياة، كما أصبحت هذه المؤسسات مساهما رئيسيا في رفد المناسبات والفعاليات بالمتطوعين استنادا إلى قاعدة بيانات بإشراف جهات رسمية، وحول مبادرة مبادرة "أوس" OSS التطوعية قال الشامسي أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو حريص كل الحرص على تبني ودعم الأفكار المبدعة التي تصب في خانة خدمة المجتمع ورد الجميل للدولة وقيادتها الرشيدة. ولقد لمسنا في هذه المبادرة امتلاكها لرؤية واضحة وأنها أكثر قربا من أفراد المجتمع واستعدادها التام لاستقبال الراغبين في التطوع من ثقافات وخلفيات مختلفة تشكل النسيج المجتمعي لدولة الإمارات.

مصدر الإلهام



وبدورها قالت أميرة المحرمي مديرة فريق "أوس" OSS التطوعي أن فكرة المبادرة انطلقت مع إسدال الستار على الأولمبياد الخاص العالمي في أبوظبي العام الماضي، حيث تجسدت تجربة التطوع بأبهى حلة مع مشاركة نحو 21000 متطوع أدوا مهامهم ببالغ الكفاءة والدقة، وأضافت: "مع هذه القاعدة المهمة من المتطوعين المتخصصين والمتمرسين في أعمال التطوع، كان من الأهمية أن نواصل الاستثمار في تطوير برنامج مستدام لرفد القطاعات المختلفة بطيف واسع من المتطوعين أصحاب المؤهلات والخبرات التخصصية في مختلف المجالات كالتعليم والصحة والرياضة والسياحة والترويج وغيرها، وأكدت أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو برئاسة سعادة عبد المنعم الهاشمي هو من الجهات السباقة والفاعلة في دعم المبادرات التي تعود بالمنفعة على المجتمع، وسنعمل معا على تبني المبادرات والفعاليات التطوعية من هيئات ومؤسسات مختلفة وعرضها على المتطوعين الراغبين في المشاركة فيها، ما يعزز روح التكافل والرعاية المتبادلة بين جميع فئات المجتمع. كما أن عمل المتطوعين لن يكون مقتصرا على الفعاليات الرياضية بل سيشمل القطاعات الحيوية كافة.



الانضمام إلى الفريق



وحددت المبادرة مجموعة من الشروط لالتحاق المتطوعين وهي ألا يقل عمر المتطوع عن 18 سنة ويحق لمن هم دون هذا السن بالتطوع بشرط مشاركتهم تحت إشراف ذويهم، وأن يكون المتطوع حسن السيرة والسلوك، وأن يحصل على الموافقة اللازمة للانضمام الى الفريق بعد تقديم الوثائق المطلوبة، فضلا عن توافر بعض المهارات العامة المتعلقة بالعمل الجماعي ومهارات القيادة. كما تتطلب البطولات العالمية إلمام المتطوعين ببعض اللغات كاللغة اليابانية والروسية والبرتغالية والإنجليزية.



التسجيل في المبادرة



يمكن للراغبين في الانضمام إلى المبادرة التسجيل من خلال الموقع الرسمي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو أو المنصة الوطنية للتطوع (متطوعي الإمارات). وسيتم عقد اجتماعات تعريفية للأعضاء المقبولين لإطلاعهم على تفاصيل المبادرة، وعقد دورات تدريبية قبل أي فعالية لضمان إلمام المتطوعين بالمعلومات التي يحتاجونها للقيام بأدوارهم. وسيتم تكريم المتطوعين واحتساب الساعات التطوعية لكل متطوع

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