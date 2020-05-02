النصر يخطط للمضي بعيداً في السلة

المصدر: دبي- ياسر قاسم

وضع فريق كرة السلة بنادي النصر، ملف المحترفين الأجانب في سلم أولويات ترتيب أوراقه للمرحلة المقبلة، التي تلي فترة التوقف الحالية، وذلك للعودة للعب التنافسي بأفضل مستوى، لا سيما أن اتحاد كرة السلة قرر استكمال مسابقة الدوري العام في موعد يُحدد لاحقاً يسبق انطلاقة الموسم الجديد.

ويتطلع النصر لوضع بصمته والوصول لمنصة التتويج في مسابقة الدوري هذا الموسم، بعد مشوار ناجح في الدور التمهيدي، الذي أنهاه النصر في المركز الثالث ونجح في الفوز ذهاباً على الظفرة في انطلاقة نظام خروج الخاسر في الدور ربع النهائي، وينتظر مع بقية الفرق استئناف المسابقة من مرحلة إياب ربع النهائي.

وسيقوم الجهاز الفني للنصر بقيادة المدير الفني أحمد عمر بتقييم مستوى الأجنبيين الحاليين سي جي فير وجوش، وفقاً لحاجة الفريق في المرحلة المقبلة، التي تشمل الأدوار الإقصائية لدوري الموسم الحالي واستحقاقات الموسم المقبل «3 بطولات»، وكان النصر استبدل أجنبياً واحداً هو جيلين بوند، بسبب كثرة الإصابات وحل مكانه جوش، ويشمل التقييم أيضاً اللاعب المقيم في الفريق وهو الفرنسي من أصل سنغالي مندي، ثم تأتي بعد ذلك الصفقات التي ينوي الفريق الدخول فيها لتسجيل لاعبين مواطنين فوق الـ 30 سنة، أسوة بما حدث الموسم الماضي عندما ضم النصر كلاً من علي عباس وحسين علي عمر، ويتوقع استمرارهما مع الفريق في الموسم الجديد.

طموحات النصر

وأوضح أحمد عمر مدرب الفريق في تصريحات لـ«البيان الرياضي» أن وضع الموسم الحالي استثنائي بكل تفاصيله سواء في الرياضة وكرة السلة أو الحياة العامة، وبالتالي لا بد من التعامل بشكل استثنائي في ما يخص الترتيبات لمرحلة ما بعد التوقف عن اللعب، مشيراً إلى أن أهم شيء بالنسبة له، كيف يحافظ اللاعبين على لياقتهم البدنية، التي اكتسبوها خلال الموسم في ظل الراحة الطويلة الحالية، وفي هذا الإطار يتابع النشاط الفردي الذي يقوم به لاعبو الفريق الأساسيون على وجه الخصوص.

وقال: إن استكمال الدوري شيء طيب، ولكن الأمر يحتاج إلى ترتيبات من نوع خاص مثل تقييم الفترة الماضية، وربما يحدث تغيير في ملف الأجانب لمعظم الفرق التي تشارك في مرحلة الإقصاءات لمسابقة الدوري العام، وعلى أقل تقدير تحتاج الفرق لفترة شهر كونها برنامج إعداد لاستكمال الدوري.

وأوضح أن الإعداد لاستئناف اللعب، يتطلب أكثر من فترة الشهر، لكون الفرق تخوض بطولة قوية وبنظام خروج الخاسر، وهو وضع يختلف حتى عن بداية الموسم الذي يكون عادة متدرجاً في اللعب من السهل إلى الصعب.

وأكد أحمد عمر أن النصر لديه طموحات كبيرة في تحقيق لقب بطولة الدوري بعد البداية الجيدة هذا الموسم بالوصول لنهائي لكأس الاتحاد، ثم الفوز بلقب كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، مشيراً إلى أن تقييم المحترفين الأجانب جزء من الدخول لمرحلة ما بعد التوقف بشكل قوي ومميز، وقال إن اهتمامهم بالفريق يشتمل على تقييم كامل يبدأ من الأجانب مروراً بالمحترف المقيم وتثبيت العناصر المميزة في الفريق من لاعبيه المواطنين، والبحث عن عناصر آخرين من المواطنين في هذه السن نفسها. وتوقع عمر وضوح الصورة بشكل أفضل في ما يخص ترتيبات المرحلة المقبلة بعد تحديد موعد استئناف الدوري بشكل قاطع من جانب اتحاد كرة السلة.

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