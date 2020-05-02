سالم بن متعرض: «بيرق الناموس» فكرة عبقرية

المصدر: دبي - علي الظاهري

أشاد سالم بن متعرض مالك ومحلل في سباقات الهجن، بنجاح النسخة الثالثة لجائزة بيرق الناموس للهجن بعد تنافس شريف بين المشاركين لنيل شرف معانقة البيرق الذي يأتي بدعم سخي من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حيث تعد فكرة البيرق عبقرية جعلت الإثارة والتنافس طوال موسم سباقات الهجن، متوجهاً بالشكر والثناء والعرفان إلى سموه على المكارم السخية والعطاء الجزيل، وأضاف إن أصحاب المثلث الذهبي هم الأسعد والأوفر حظاً في هذا الموسم، فقد سعوا واجتهدوا ونالوا ما يطمحون إليه، مهنئاً حامل لقب البيرق في نسخته السابقة وأيضاً تتويجه به المره الثانية وعلى التوالي هذا الموسم لتنفرد هجن مرغم لمالكها محمد راشد بن غدير الكتبي وإخوانه الكرام بهذا اللقب موسمين متتاليين.

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