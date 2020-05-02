«الذيد» يقدم حصصاً تدريبية للكاراتيه عن بعد

المصدر: الذيد - البيان الرياضي

يواصل نادي الذيد الرياضي، عرض الحصص للاعبي الكاراتيه ولأفراد المجتمع يومياً عن بُعد، على حساب التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، مع طرح جائزتين أسبوعياً لأفضل أداء مرئي للعبة من قبل المشاركين، ويأتي ذلك بعد أن انفرد نادي الذيد ومع بداية جائحة انتشار فيروس «كورونا»، بتنظيم حصصه التدريبية التي أطلقها عن بعد وباستخدام التقنيات البصرية الحديثة في تدريب لاعبي الكاراتيه في أولى خطواته لتعزيز جوانب ممارسة الرياضة لدى المنتسبين من منازلهم، وعزز هذا النجاح في تفاعل العديد من الأسر وإقبال أبنائها على متابعة برنامج الكاراتيه على حساب النادي والعمل على تمكين اللاعبين والهواة من ممارسة الرياضة، عبر متابعة أفلام وحصص تدريبية يشرف عليها الجهاز الفني لرياضة الكاراتيه في النادي.

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