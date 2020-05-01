موراي يتعهد بالتبرع بجائزة بطولة افتراضية لمرضى"كورونا"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تعهّد لاعب التنس الإسكتلندي أندي موراي بالحصول على لقب جديد في لعبة التنس الإلكترونية، والتبرع بالعائد المالي، كما فعل بعد فوزه ببطولة مدريد المفتوحة الافتراضية منذ أيام قليلة، بتغلبه على البلجيكي ديفيد جوفين في المباراة النهائية.

وتغلب موراي على جوفين في الشوط الفاصل 7-6، في بطولة للتنس حول العالم، وتم تنظيمها لتحل محل بطولة مدريد المفتوحة المؤجلة، بسبب تفشي فيروس كورونا، وهي البطولة التي فاز بها اللاعب، البالغ من العمر 32 عاماً، مرتين في مسيرته.

وأعلن موراي أنه سيتبرع بنصف الجائزة المالية لصاحب المركز الأول في البطولة، وقيمتها 35 ألف جنيه استرليني لهيئات صحية، والنصف الآخر لصندوق إغاثة لاعبي التنس، في حين ستتبرع المبادرة الخيرية المنظمة للبطولة بـ 43600 جنيه إسترليني، إلى بنك مدريد للأغذية للمساعدة على تقليل التأثير الاجتماعي لتفشي الفيروس.

وظهر موراي في لقطة الاحتفال بالبطولة بنصفه العلوي فقط، وعلَّق قائلاً لموقع "سكاي سبورت": "للمرة الأولى أحتفل بلقب تنس بدون قدمين، وأسعى للاحتفال مجدداً ببطولة افتراضية أخرى، فيما يبدو أنها ستكون الطريقة الاحتفالية المتاحة أمام لاعبي التنس في الوقت الحالي، وآمل أن يحصل أي شخص يشاهد تلك البطولات الافتراضية على بعض المتعة في هذه الأوقات العصيبة".

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