«دولي اليد» يعلن منتخبات مونديال 2021

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد رسمياً عن المنتخبات المشاركة في بطولة العالم 27 لرجال اليد والتي تحتضنها جمهورية مصر العربية 2021، والتي تشهد للمرة الأولى مشاركة 32 منتخباً، حيث حدد الدول المتأهلة عن كل قارة، وضمت مقاعد قارة أسيا كلاً من اليابان وكوريا والبحرين، ومن قارة أفريقيا، كلاً من مصر وتونس والجزائر وأنجولا والرأس الأخضر والمغرب والكونغو، ومن الأمريكيتين حتى الآن ستشارك كل من، البرازيل والأرجنتين وأورغواي ويتبقى مقعد فقط في وسط وشمال أمريكا.

ومن قارة أوروبا كل من الدنمارك وإسبانيًا وكرواتيا والنرويج وسلوفينيا وألمانيا والبرتغال والسويد والنمسا والمجر وبيلاروسيا وأيسلندا والتشيك وفرنسا.

وكشف الحكم الدولي صالح محمد بن عاشور، عضو لجنة التحكيم والقوانين بالاتحاد الدولي لكرة اليد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي، أن الاتحاد الدولي للعبة قرر إلغاء تصفيات أمم أوروبا المؤهلة إلى مونديال مصر 2021 بدواعي انتشار فيروس كورونا، وعلى ضوء ذلك تم الاستقرار على الدول الأوروبية المشاركة في مونديال مصر وفقاً لنتائج اليورو 2020.

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