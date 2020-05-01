«الشارقة الرياضي» يؤهل القيادات الشابة

المصدر: الشارقة - وام

أكد مجلس الشارقة الرياضي حرصه على دعم وتشجيع الكوادر البشرية في المجلس وأنديته، والارتقاء بقدرات القيادات الرياضية الشابة، وتأهيلها وفق منهجية ورؤية مستقبلية، ومن خلال برامج مميزة ومنها برنامج دبلوم القيادات الرياضية الشابة، وبرنامج رائدات المستقبل الرياضي، الذي اختتم مؤخراً وهو الأول من نوعه لتأهيل كوادر نسوية قيادية شابة ومستقبلية، كما دعم المجلس لاعب كرة اليد إبراهيم سعيد القرص من نادي الشارقة الرياضي للحصول على درجة الدكتوراه.وأكد عيسى الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، أن اهتمام المجلس بالكوادر البشرية وصناعة قيادات رياضية شابة ترجمة لفكر ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ودعم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، ومتابعة الشيخ صقر القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

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