«الغولف» يعتمد النظام الأساسي

المصدر: (دبي ـ فائز بجبوج)

وجّه الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف، الشكر والتقدير والعرفان للقيادة الرشيدة على جهودها الكبيرة لحماية المجتمع وصون مكتسباته، في مواجهة تحدي جائحة «كورونا»، ومشيداً بدور كل الجهات المختصة في الدولة لتوعية المجتمع والتعامل الجاد مع الظرف الجاري، جاء ذلك في بداية الاجتماع، الذي عقدة الاتحاد «عن بعد» بتقنية الاتصال المرئي، بحضور عادل الزرعوني نائب الرئيس والأمين العام خالد الشامسي وكل من خلفان الكعبي ودرويش القبيسي وراشد الجروان أعضاء مجلس الإدارة.

وبشأن سيناريو الموسم المقبل وجه الشيخ فاهم القاسمي بأنه يبقى مرهوناً على ضوء متابعة الأوضاع الراهنة في المجتمعين الإماراتي والدولي، وما ترتب عليها من توقف النشاط الرياضي في كل الألعاب الرياضية نتيجة تفشي فيروس «كورونا» المستجد، مؤكداً أن روزنامة وخطط الاتحاد من حيث أنشطته ومسابقاته المحلية والمشاركة في البطولات الخارجية تم استعراضها واعتمادها مبكراً، من خلال سير العمل بالاتحاد بنظام العمل عن بعد.

وعن مقررات الاجتماع قال خالد الشامسي: لقد استعرضنا خطة سير العمل بالاتحاد، والتي تطبق بنظام العمل عن بعد بكفاءة عالية تؤكد الجاهزية التقنية للتعامل مع كل الظروف، وتعكس توافر البنية التحتية التكنولوجية لكل المتطلبات. وأضاف: تم اعتماد النظام الأساسي للاتحاد والمتوافق مع اللائحة الاسترشادية، لإرساله للهيئة العامة للرياضة.

وثمن المجتمعون النتائج المميزة، التي حصدتها منتخباتنا الوطنية خلال مشاركتها في البطولة العربية للمراحل السنية للبنين والفتيات، والتي احتضنتها جمهورية مصر العربية خلال سبتمبر الماضي، والمشاركة الإيجابية في البطولة العربية 39 للرجال بالمغرب، والإشادة بالنتائج الباهرة بالتربع على قمة البطولات الخليجية بفئات «الرجال والشباب والناشئين والأشبال والفتيات»، التي احتضنتها عمان ديسمبر الماضي، كما أشادو بوجود أبناء وبنات الإمارات في البطولات القارية خلال نهاية عام 2019.

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