أندية غولف دبي تعاود نشاطها

المصدر: دبي - فائز بجبوج

كشف خالد مبارك الشامسي الأمين العام لاتحاد الغولف، عن عودة النشاط المبدئي لأندية الغولف في إمارة دبي، والمتعلق بالنشاط اليومي، للأعضاء والتدريب، على أن يتم ذلك وفقاً لضوابط وشروط وإجراءات احترازية، موضوعة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وأوضح الشامسي أن هذه العودة تمت بتنسيق تام بين الاتحاد ومجلس دبي الرياضي، ومخاطبة أندية الغولف بإمارة دبي، بعودة فتح أبوابها وممارسة النشاط اليومي، الذي يقتصر على الأعضاء والمنتسبين، وللتدريب الفردي، وأشار الشامسي إلى هذا القرار في إطار سعي اتحاد الغولف بقيادة وتوجيه الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد إلى العودة التدريجية للنشاط الرياضي في أندية دبي، مع وضع ضوابط ومعايير تتماشى مع الإجراءات الاحترازية، وأبدى مجلس دبي الرياضي عدم ممانعته بعودة النشاط مبدئياً، والمتعلق بالنشاط اليومي للأعضاء والتدريب، ووفقاً لضوابط وشروط، بعد أن يتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الخصوص، مع التأكيد على ضرورة التقيد التام للأندية بالإجراءات الحكومية .

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