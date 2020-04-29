«الكايت سيرف» يعمل عن بُعد

المصدر: (أبوظبي - وام)

قال الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس لجنة الكايت سيرف ولجنة الإمارات للتجديف والتزحلق، إن العمل يتواصل عن بعد في اللجان، وأضاف: «نحرص على متابعة تدريبات اللاعبين المنزلية أولاً بأول من أجل الحفاظ على جاهزيتهم الكاملة ليكونوا في أفضل حالة بدنية وفنية عند استئناف النشاط محلياً ودولياً، ولا سيما أن رياضتنا شهدت اتساعاً ملحوظاً في قاعدة المنافسة، خصوصاً بعد انضمامها إلى الأولمبياد، ولدينا تصور واقعي يتصف بالمرونة لأجندة النشاط في الموسم المقبل»، وأضاف في تصريحات لوكالة «وام»: لدينا خطة تطوير شاملة قابلة للتطبيق من أجل تحقيق أهدافنا وصعود منصات التتويج، وهي تضم توسيع قاعدة ممارسي اللعبة، وتنظيم العديد من البطولات المحلية، مع توفير فرص الاحتكاك الدولي من خلال استضافة البطولات الدولية والعالمية، بعد النجاحات التي تحققت أخيراً في بطولتي دبي وأبوظبي مطلع العام الجاري.

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