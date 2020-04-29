«الجوجيتسو» يعلن الفائزين في مسابقته

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

حظيت مسابقة اتحاد الجوجيتسو، التي أطلقها مؤخراً على صفحته في موقع إنستغرام، بإقبال لافت من الجمهور والعائلات الحريصين على التمتع بلياقة بدنية عالية لدى مكوثهم في المنزل، وكان الاتحاد، قد أطلق هذه المسابقة في إطار تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى نشر ثقافة الرياضة في المجتمع في ظل الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وتمثل هذه المسابقة المبتكرة منصة تهدف إلى تحفيز وتشجيع أفراد المجتمع على مواصلة ممارسة الرياضة في المنزل بشكل سليم، والاستفادة من التقنيات الحديثة في التدريب عن بعد للمحافظة على اللياقة البدنية.

وأعلن اتحاد الجوجيتسو،عن أسماء ثلاثة فائزين، في التحدي الأول من المسابقة الذي تم تصميمه لتحفيز العائلات على مشاركة تمارين أفرادها المنزلية ونشر ما لا يقل عن 5 مقاطع فيديو أسبوعياً باستخدام الوسم HomeWithUAEJJF#، وأجرى سالم مبارك الظاهري لاعب نادي الوحدة والمنتخب الوطني السحب الأول على جائزة 5 آلاف دولار، حيث وقع الخيار على المتسابق صاحب الحساب @Kazanbjjscholl، وقام مدرب المنتخب الوطني للجوجيتسو رامون ليموس، بإجراء السحب الثاني لاختيار الفائز بجائزة 3 آلاف دولار، حيث تمكن صاحب الحساب @Mouaad_puma_jjb، من الظفر بالجائزة، وأجرت لاعبة المنتخب الوطني وديمة اليافعي ثالث سحوبات التحدي الذي مكن صاحب الحساب @Beah_cristinabjj، من الفوز بجائزة قيمتها ألفي دولار.

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