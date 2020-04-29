لقاءات «أونلاين» لـ«شطرنج الشارقة»

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

يتابع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برنامجه التدريبي للاعبين ونشاطاته المستمرة عن بعد، ضمن التدابير الاحترازية والوقائية من فيروس «كورونا»، وتم تفعيل البرامج الإلكترونية عبر مواقع التدريب الدولية والعالمية «أونلاين»، ومن خلال تلك المواقع، نظم النادي لقاءات ودية دولية متعددة مع أندية خارجية من تركيا ولبنان، بالإضافة إلى تنظيم دورات ولقاءات قادمة مع أكاديميات دولية من مصر وسوريا، وأسفرت نتائج اللقاء الأول مع نادي اندرلير التركي عن فوز فريق الشارقة بنتيجة 7 /‏‏‏ 5 ولعب نادي الشارقة بفريق الناشئين تحت 14 سنة، وكان هناك لقاء ودي آخر مع فريق ناشئي لبنان تحت 16 سنة وفاز فريق الشارقة ذهاباً بنتيجة 9.5 /‏‏‏ 4.5، فيما خسر إياباً بنتيجة 6 /‏‏‏ 8.

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