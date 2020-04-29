«العمل عن بُعد» يُعجّل بالإدارة الذكية للرياضة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

شكلت الظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع، منعطفاً مهماً في كافة المجالات، ونقطة تحول في أسلوب وطريقة العمل.

والرياضة على وجه الخصوص شهدت تحولاً كبيراً في الأيام الماضية على صعيد العمل الإداري بالتحديد، فرغم توقف دولاب العمل الميداني في دور المؤسسات الرياضية، إلا أن «العمل عن بُعد» حوّل «جائحة كورونا» إلى «سانحة» تُعجل وتؤسس للإدارة الذكية في الرياضة.

ونجحت الإدارات الرياضية في المجالس والاتحادات والأندية، في إدارة شؤونها وتسيير العمل عبر التقنيات الحديثة، بكثير من الدقة والتمرس، ولم ينحصر «العمل عن بُعد» على عقد الاجتماعات، بل تعداه في متابعة تنفيذ القرارات والانتقال بكل الواقع إلى الشاشات الرقمية والهواتف الذكية ابتداءً من متابعة الموظفين ومستوى إنجازهم للعمل اليومي، مروراً بالتفاوض وتسجيل اللاعبين وغيرها من تفاصيل العمل التي تحولت بكاملها من «عالم الواقع» إلى العالم الذكي.

تحول بهذه السرعة الفائقة ما كان له التحقق، لولا توفر الخطط المُسبقة، ضمن استراتيجية الدولة لمواكبة التطور التكنولوجي في العالم، ولم تكن «جائحة كورونا» سوى طريق مختصر لانتقال مبكر في مؤسساتنا الرياضية.

«رب ضارة نافعة»

بدأ ناصر الظفري عضو مجلس إدارة نادي عجمان، المدير التنفيذي لشركة كرة القدم بالنادي، تعليقه بمقولة «رب ضارة نافعة»، وقال إن الظروف الحالية بقدر ما فيها من حرمان لممارسة الحياة الطبيعية في كل المجالات والرياضة واحدة منها، إلا أن استمرار العمل في إدارة شؤون الرياضة «عن بُعد» كان بمثابة التجربة المميزة التي تؤسس للتحول مباشرة للعالم الذكي بعد زوال الظروف الحالية، فيما يخص إدارة الرياضة في الاتحادات والأندية.

وأوضح الظفري أن أسلوب «العمل عن بُعد» وفر كثير من الجهد والوقت وانعكس إيجاباً في طريقة التفكير خلال الاجتماعات، مشيراً إلى أن المستقبل في أي مجال للتكنولوجيا، وبما أن الإمارات من أبرز دول العالم التي تتوفر فيها بنية تقنية مميزة، فمن الواجب استثمارها لمواكبة التطور التقني.

وعدد الظفري، فوائد كثيرة في التحول الذكي من خلال حضوره الاجتماعات التي عقدت في الأيام الماضية على صعيد رابطة المحترفين أو مجلس إدارة ناديه، وقال إن الواقع الجديد ليس فيه صعوبة تُذكر بالنسبة للموظفين الذين يقوموا بتنفيذ القرارات، ومع مرور الوقت سوف تصبح المسألة سهلة للغاية.

وقال الظفري إن الإمارات تتوفر فيها بنية تقنية قوية في مجال الاتصالات تساعد كثيراً في التحول الذكي، لا سيما هي استراتيجية الدولة، ومن الواجب وضع خطوات عملية في الفترة المقبلة لتقليل الحضور الميداني في جميع المؤسسات مع إنجاز العمل في نفس الوقت بكل دقة كما يحدث حالياً.

متابعة دقيقة

وأكد محمد علي العور المدير التنفيذي لشركة نادي النصر للألعاب الرياضية، أهمية الاستمرار في إدارة كثير من الأمور الرياضية من خلال العالم الذكي الذي توفره البنية التقنية العالية في الإمارات، وقال العور إن شركة النصر للألعاب الرياضية برئاسة عبد الرزاق الهاشمي رئيس مجلس الإدارة وجميع أعضاء المجلس، ظلوا منذ اليوم الأول للعمل «عن بُعد» يحرصون على متابعة كل كبيرة وصغيرة من خلال العالم الذكي.

وقال العور إن العمل في الظروف الراهنة فيه إيجابيات من الواجب الاستفادة منها بعد عودة الأمور لطبيعتها في القريب العاجل، وأهم هذه الإيجابيات هي استغلال التكنولوجيا بأقصى درجة ممكنة في ظل التأمين الجيد للبنية التقنية في الدولة، مشيراً إلى الجهد والوقت اللذين يوفرهما العمل عبر التقنيات.

بنية تقنية قوية

وأوضح الخبير التقني وليد عكاشة مدير المبيعات في منطقة الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة «جي سي سي» الأمريكية، أن العمل من المنزل أو «عن بُعد» ليس جديداً لبعض الشركات والمؤسسات الكبرى، فقد بدأ اعتماد هذه الطريقة منذ حوالي 10 سنوات، وقال إن المعنيين بالعمل عن بُعد ينقسمون حالياً إلى قسمين، القسم الأول هم أصحاب الخبرات في العمل عبر التقنيات والقسم الثاني من أجبرتهم الظروف الحالية للعمل عن بُعد، وقال إن المسألة ليست معقدة حتى بالنسبة لمن وجدوا أنفسهم مجبرين على التعلم حالياً لمواكبة التطور التقني، مشيراً إلى أن الانتقال للعالم الذكي في بلد مثل الإمارات بالنسبة لأي مجال، فيه من المميزات ما يجعل العملية أسهل بكثير من أي بلد آخر، وأهم هذه المميزات بيئة العمل التي تعد مؤثرة للغاية في نجاح أسلوب العمل عن بُعد، وإذا نظرنا للوضع الراهن مع الاستخدام الكثيف لشبكة الاتصالات وتحول جميع الطلاب للدراسة عن بُعد، ورغم هذا الضغط الكثيف على الشبكة من جميع الفئات، نجد أن الإمارات مهيأة من جميع النواحي لنجاح التحول للعالم الذكي سواء في الرياضة أو أي مجال آخر.

وقدم عكاشة نصائح علمية في أسلوب العمل عن بُعد وفقاً للدراسات، أهمها المحافظة على «روتين» العمل والالتزام بموعد الدوام حتى في المنزل وتهيئة البيئة المناسبة داخل المنزل، كما نصح بأن تكون الاجتماعات بالصوت أكثر من «الفيديو» لكون الصورة والصوت تؤدي للإرهاق الذهني.

وقال عكاشة إن الواقع يقول «العالم لن يعود مثل العالم القديم قبل كورونا» ولا بد من مواكبة ما هو متوقع.

تسجيل بـ«الواتسآب»

كانت أبرز مواقف «العمل عن بُعد» في الفترة الحالية قيام شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء، بانتهاج أسلوب حديث فيما يتعلق بتجديد عقود اللاعبين، حيث لجأت إلى التطبيق الشهير «واتسآب»، لتكون المرة الأولى على مستوى أندية المحترفين التي يطبق فيها هذا الإجراء بداية من المفاوضات مع اللاعبين إلى الاتفاق الكامل على كل البنود.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز